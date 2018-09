Magazine 'O Mistério do Relógio na Parede' estreia essa semana com trama sobre universo de feitiçaria No juvenil O Mistério do Relógio na Parede, encantos e magias percorrem saga do órfão Lewis, que se descobre no meio de um mundo fantástico

Um menino órfão que vai morar na casa do tio e descobre todo um universo mágico de feitiçaria. Não, não estamos falando sobre Harry Potter. Em O Mistério do Relógio na Parede, destaque entre as estreias de cinema da semana, o menino de 10 anos Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) percorre aventuras e desventuras depois que os pais morrem em um acidente de carro. O gar...