Magazine O humorista Carlinhos Maia chega a Goiânia para o espetáculo Mas, Carlos! Humorista Carlinhos Maia, segundo mais visto nos stories do Instagram em todo o mundo, se apresenta em Goiânia e Anápolis

Ele tem mais visualizações nos stories do Instagram no Brasil do que Neymar, Anitta e Whindersson Nunes. No mundo, supera a popstar Beyoncé e o melhor jogador de futebol do mundo, o português Cristiano Ronaldo. Ele fica atrás apenas da socialite americana Kim Kardashian. O humorista nordestino Carlinhos Maia, 27 anos, tornou-se fenômeno e chega pela primeira vez em Go...