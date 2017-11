O humor de Paulinho Gogó se apresenta em Goiânia

O humorista Paulinho Gogó desembarca em Goiânia com o espetáculo Fato Venério. Ele sobe ao palco do Teatro Madre Esperança Garrido no sábado, às 21 horas, e domingo, às 18 horas, e traz na mala histórias cômicas inspiradas em situações do cotidiano. O novo show chega com ares de novidade, depois que o comediante Maurício Manfrini percorreu o País com o espetáculo Gogó do Paulinho durante oito anos.

Humorista, locutor, dublador e cantor, desde 2004 faz parte do elenco da Praça É Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega, onde interpreta o personagem Paulinho Gogó. Com sua experiência, o comediante promete arrancar ainda mais risadas da plateia.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e podem ser adquiridos, antecipadamente, pelo valor promocional de meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimentos não perecíveis. Esgotados os ingressos promocionais, haverá meia para estudantes, idosos, militares, professores e portadores de necessidades especiais.