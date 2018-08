Magazine O homem e o gênio

Um homem rejeitado pelo pai, que nunca o reconheceu, nem após a morte, excluindo-o da herança. Um jovem calado, que parecia sair da realidade e mergulhar em universo só seu. Um artista fantástico e singular, mas que tinha dificuldades em terminar seus trabalhos e cumprir com os compromissos assumidos. Uma pessoa pública não era muito familiarizada com as convenções soci...