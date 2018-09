Magazine O grupo argentino Doctor Queen se apresenta neste sábado (15) em Goiânia

O grupo argentino Doctor Queen, uma das maiores referências mundiais quando o assunto é Queen, retorna neste sábado (15) a Goiânia, para se apresentar no Bolshoi Pub. Sempre apaixonado por Freddie Mercury, o vocalista Jorge Busetto faz imitações idênticas ao ídolo. O grupo atua como cover da banda britânica há 20 anos e sempre arranca elogios do público com figurinos e ca...