Não é só mostra de cinema que acontece na cidade histórica de Tiradentes, no interior de Minas Gerais. Há quase 10 anos discutindo a inserção fotográfica em diferentes contextos, o Festival de Fotografia de Tiradentes é um encontro de exposições, palestras, encontros e workshops realizados durante uma semana no município. Para este ano, o evento será realizado entre os dias 7 e 11 de março, no Centro Cultural Yves Alves. Mais informações: www.fotoempauta.com.br