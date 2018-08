Magazine O espetáculo 'Enraíze-se' chega à cidade de Goiás As apresentações, depois, seguirão para Pirenópolis e Aparecida de Goiânia. Todas as apresentações são gratuitas.

O espetáculo Enraíze-se (foto), da artista Roberta Rox, está em circulação pelo Estado e chega nesta sexta-feira (31) pela cidade de Goiás. As apresentações, depois, seguirão para Pirenópolis e Aparecida de Goiânia. Todas as apresentações são gratuitas. A performance ao ar livre que propõe viagem de reencontro com a ancestralidade e a Mãe Terra, será encenada às...