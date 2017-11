“O egoísmo é a grande revolução moral moderna”, afirma Luiz Felipe Pondé

Dono de um estilo provocador, opiniões fortes e uma das colunas mais polêmicas da Folha de São Paulo, o filósofo Luiz Felipe Pondé retorna a Goiânia nesta sexta-feira(01), a partir das 19h30, para falar com o público do Café de Ideias sobre o impacto da autonomia nos relacionamentos contemporâneos. Cético quanto à evolução afetiva, Pondé diz que as relações nunca foram tão ruins, já que envolvem homens e mulheres cada vez mais egoístas. É a segunda vez que o escritor e ensaísta vem à capital. Em 2012 ele também participou, como convidado conferencista, da primeira edição do projeto, que tem entrada franca. Sem papas na língua, Pondé falou ao POPULAR sobre alguns tópicos que deve abordar no encontro do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e disparou: “Não ligo a mínima quando me chamam de machista, pois acho que o termo é usado para classificar toda e qualquer pessoa que não tenha a opinião obsessiva das feministas.” Confira entrevista:

Qual o impacto da autonomia contemporânea sobre o amor? Perdemos a capacidade de estabelecer vínculos mais duradouros ou ficamos espertos demais para o “felizes para sempre”?

Em um primeiro momento, é preciso explicar que essa autonomia contemporânea é resultado do desenvolvimento da ordem social e econômica que fez com que as pessoas aumentassem suas áreas de atuação e colocassem em prática uma tendência ancestral do ser humano: se amparar no egoísmo e no narcisismo para fazer suas escolhas. Na vida amorosa, essa gama de opções fez com as pessoas começassem a se sentir oprimidas ao ficarem muito tempo com o mesmo parceiro. Assim, a ideia de felicidade, compreendida como realização do meu próprio desejo, me faz mais ácido com relação a vínculos duradouros. O egoísmo é a grande revolução moral moderna.

O senhor já classificou o poliamor como “uma invenção ridícula do século 21”. Na sua opinião, as pessoas ainda não estão evoluídas afetivamente?

A minha crítica ao poliamor não está no fato de as pessoas viverem com vários parceiros ao mesmo tempo e sim ao fato da definição do termo estar ligada à evolução afetiva. Eu não acredito em evolução e muito menos em evolução afetiva, já que essa ideia, na minha opinião, é um dos muitos equívocos e fetiches do mundo contemporâneo. Ela só é verdadeira quando usada pelo homem que quer pegar mais de uma mulher. São os chamados canalhas honestos, como diria Nelson Rodrigues. É claro que existem pessoas mais promíscuas, mas elas não foram a maior parte da humanidade na maior parte do tempo.

Em suas colunas na Folha de São Paulo, o senhor cunhou o termo “moda de comportamento” para descrever certas atitudes de quem busca ser visto de uma maneira moralmente superior pela sociedade. Como isso afeta as relações entre quatro paredes?

As modas de comportamento criam expectativas sobre a tal evolução afetiva. O que acontece também é que muitos casais estabelecem regras tão rígidas sobre o que cada um pode fazer, falar ou sentir que acabam estrangulando o cotidiano do relacionamento. Essas afetações fazem com que as pessoas abracem modos de agir politicamente corretos, mesmo que aquilo não seja verdade para cada uma delas. O problema é que entre quatro paredes isso cria neuroses.

Eventualmente o senhor é chamado de “machista” por defender que não cabe feminismo embaixo dos lençóis. Quer dizer que não existe independência feminina na cama?

Independência feminina na cama não tem relação nenhuma com discurso feminista. E quando a ideologia vai para debaixo dos lençóis passa a representar uma das novas formas de repressão da sexualidade. Quando a militância está entre quatro paredes acaba estabelecendo pautas de repressão e demonizando o desejo masculino. Os resultados desse movimento impactam em toda a sociedade. As relações sexuais não são racionais e se continuarmos levando bandeiras para os momentos mais íntimos, vamos caminhar para um mundo onde homens e mulheres serão só irmãozinhos. Quanto aos rótulos, não ligo a mínima quando me chamam de machista, pois acho que o termo é usado para classificar toda e qualquer pessoa que não tenha a opinião obsessiva das feministas.

Como será o homem heterossexual do próximo século? O senhor ainda acha que à medida que ele ficar mais “inteligente”, menos se interessará por sexo?

Quanto mais esse homem organizar informações ao redor da ideia de que ele não precisa estabelecer vínculos e de que ele pode ser “emancipado” do desejo familiar, mais claro vai ficar o fato de que ele não precisa investir em uma mulher para além do ato sexual mecânico. Por outro lado, se continuarmos com essa paranoia feminista, teremos uma geração de “frouxinhos”, com homens que preferem fugir das tensões não sustentando qualquer posição desfavorável ao discurso dominante. Serão homens medrosos que vão entediar as mulheres. A política, no aspecto dos afetos, é uma das grandes manifestações de histeria no mundo contemporâneo.

O senhor acaba de lançar um livro que fala sobre as tentativas do marketing em preencher vazios e vender significados para a vida. Como está a relação das pessoas com o ser e com o ter?

Mais mentirosa do que nunca. A relação entre ser e ter sempre foi bastante complicada. Quando Nelson Rodrigues disse que dinheiro compra até amor verdadeiro ele não mentiu. As condições materiais interferem diretamente na vida afetiva, mas isso não significa que seu amor esteja à venda no supermercado. No mundo contemporâneo, uma das modas de comportamento mais vendidas é essa autoafirmação de pureza afetiva, refletida, por exemplo na negação da relação entre ser e ter. Uma característica comum da nossa época é essa rigidez de tentar estabelecer comportamentos que indiquem evolução moral.

O senhor disse em julho que, por falta de esperança, pode-se sofrer desencanto com muita coisa, mas não com política. Como analisa a atual conjuntura de crises do País?

De tudo o que podia ter acontecido, o governo Temer foi a melhor opção - como um governo transitório, é claro. Agora ele precisa entregar o País em 2018 para algum líder político eleito e não populista. Um nome mediano que não tenha nenhuma grande visão de mundo e deixe as pessoas trabalharem mais livremente. O Brasil está melhor do que no período Dilma Rousseff. Ela era uma desastrada economicamente falando.

PERFIL

Professor, filósofo, escritor e ensaísta, Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé escreve semanalmente para a Folha de São Paulo sobre comportamento, religião e ciência. Aos 58 anos, o pernambucano é autor de livros como Contra um Mundo Melhor: Ensaios do Afeto (2010), Guia Politicamente Incorreto da Filosofia (2012), A Filosofia da Adúltera (2013), A Era do Ressentimento (2014), Amor para Corajosos (2017) e Marketing Existencial - A Produção de Bens de Significado no Mundo Contemporâneo (2017).