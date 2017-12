O dueto entre Ed Sheeran e Beyoncé já está disponível; ouça

O que dizer sobre essa versão de Perfect que mal foi lançada 'e a gente já considera pacas?'. Apenas 10 horas depois de anunciar sua parceria com Beyoncé, o cantor britânico Ed Sheeran compartilhou um trecho da música em seu Instagram, e fãs estão deslumbrados.

O single é uma nova versão de Perfect, lançada originalmente em março de 2017 no álbum ÷ (Divide), o terceiro de Sheeran. E essa é a segunda vez que os dois cantores de reúnem. Em 2015, eles cantaram Drunk in Love, ao vivo, no Global Citizen Festival

A nova Perfect já está disponível nas plataformas digitais.

Ouça: