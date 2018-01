O Destino de uma Nação narra os desdobramentos da Segunda Guerra

Os desafios de governar uma grande potência paralelamente ao início da Segunda Guerra Mundial traçam os eixos de O Destino de uma Nação, que estreia hoje nos cinemas brasileiros. No Globo de Ouro deste ano, a produção garantiu, na categoria melhor ator, o título para Gary Oldman, que interpreta Winston Churchill. O longa foca nos dias seguintes à posse dele como primeiro-ministro britânico, em 1940. Dirigido por Joe Wright, o filme une atmosfera política com referências a filmes de guerra para narrar os bastidores do Reino Unido em uma situação histórica extremamente delicada.

Com a Grã-Bretanha à beira de perder a guerra para a Alemanha, Churchill sofria pressão para fazer um acordo com Adolf Hitler para estabelecer o Estado como parte do território do Terceiro Reich, mas o primeiro-ministro resiste às ameaças. O longa também aborda todas as suas decisões discutidas e analisadas em relação à guerra, e as ações realizadas ao longo da década de 40, mostrando discursos e diálogos que ficaram marcados na história.

O cineasta Joe Wright mantém uma relação íntima com filmes sobre bastidores políticos de guerra. Já dirigiu Anna Karenina (2013), Hanna (2011), O Solista (2009), além do infantil Peter Pan (2015), e o elogiado episódio Nosedrive da terceira temporada da série Black Mirror. Venceu também três prêmios no Bafta e foi indicado ao Globo de Ouro por Desejo e Reparaçãom (2007), que também aborda os horrores da Segunda Guerra Mundial.

Em O Destino de uma Nação, Wright cria uma trama abastada de pormenores sobre a vida pessoal e política de Churchill, um dos personagens mais populares da Europa. Crítica positiva para a atuação do ator Gary Oldman, que cria um político imperfeito, que erra, não mantém uma relação saudável com a família e ainda precisa lidar com outros homens que não apoiam a sua nomeação. A atuação mostra, ao mesmo tempo, força e fragilidade do líder inglês na resistência contra o avanço nazista.

O longa conta, por meio de uma outra perspectiva, a mesma história do filme de sucesso de 2017 Dunkirk, de Christopher Nolan. Em um momento crucial da guerra, quando Hitler toma a Europa continental e encurrala o exército inglês no litoral da França, o longa mostra o lado militar do momento histórico: como o exército ficou desesperado para sair do massacre na praia. Já O Destino de Uma Nação mostra o desespero dos políticos em Londres e a expansão das forças nazistas. Os dois longas estão cotados para indicações nas categorias mais importantes do Oscar.

Das críticas aos tabloides

O Churchill de Gary Oldman duvida de si mesmo, não sabe o que dizer, não tem apoio nem perspectiva de ser um herói da Segunda Guerra Mundial. Ele foge da imagem do político de frases feitas e estratégias geniais. Aos 59 anos, o ator desponta como um dos nomes cotados para indicação ao Oscar com O Destino de uma Nação. Seria a sua segunda indicação, depois de O Espião que Sabia Demais (2012), do cineasta Tomas Alfredson.

O ator inglês já havia sido nomeado para os Screen Actors Awards pelo filme A Conspiração (2000), dirigido por Rod Lurie. Ficou famoso também por interpretar o personagem Sirius Black na saga Harry Potter. Atores como Michael Fassbender, Brad Pitt, Johnny Depp e Ryan Gosling já afirmaram que a atuação do ator serviu de inspiração e referência para as suas carreiras. Oldman entrou para os tabloides britânicos depois de se envolver em diversos escândalos de casos de violência contra cada uma das esposas que teve.