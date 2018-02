O choro vive

Nascido em Laranjeiras e criado numa pensão da boêmia Lapa, Jacob Bittencourt interessou-se pela música quando ganhou um violino da mãe, a polonesa Rachel Pick, mas não ficou tão animado quanto adquiriu o bandolim. Na infância foi sempre rodeado pelas rodas de choro e de grandes instrumentistas. Gravou seu primeiro disco na gravadora Continental, em 1947, um choro de autoria sua, Treme-Treme, e uma balsa do compositor Bonfiglio de Oliveira, intitulada Glória. Em 1968, quando a época do rádio abriu espaço para a gravação de discos, lançou um álbum com ninguém menos que Elizeth Cardoso, Zimbo Trio & Conjunto Época do Ouro. No último dia de vida, 13 de agosto de 1969, foi visitar o amigo Pixinguinha no bairro de Ramos, no Rio. Quando voltou, teve um ataque cardíaco fulminante na varanda de sua casa, mesmo acudido por sua esposa Adília.