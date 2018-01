O cara da explosão, MC Kevinho apresenta-se em Goiânia

O bordão que fez o MC Kevinho, de 19 anos, famoso – “Cê acredita?” – parece resumir um pouco a inacreditável trajetória de sucesso do funkeiro atração de hoje, a partir das 22h30, na Santafé Hall. De menino pobre do interior de São Paulo para astro do gênero ao lado de nomes como Anitta e Nego do Borel. Do sertanejo ao forró, ele é um dos nomes mais requisitados para participações especiais.

“Todas as etapas da minha vida foram importantes para o meu crescimento pessoal e profissional. O resultado que estou colhendo é fruto de um árduo trabalho meu e da minha equipe”, diz o artista em entrevista ao POPULAR. Natural de Campinas (SP), Kevin Kawan de Azevedo, o MC Kevinho começou a cantar oficialmente aos 14 anos lançando suas primeiras músicas no final de 2012, com destaque para a canção Tá Bombando É, disponibilizada na internet quase um ano depois. No início, ele era membro da KL Produtora e aparecia como participante convidado em clipes de artistas da gravadora, como MC Brinquedo e MC Bin Laden.

O sucesso não demorou. Kevinho despertou o interesse do produtor KondZilla, um dos responsáveis pela indiscutível ascensão do funk ostentação nos últimos anos. No segundo semestre de 2016, os dois lançaram o clipe da faixa Tumbalatum, hoje com mais de 260 milhões de visualizações no YouTube. A canção dominou o topo das paradas e ao lado de Deu Onda, MC G15, foi o hit do verão.

De revelação rapidamente o funkeiro se tornou afirmação. Ainda em 2016, lançou Olha a Explosão, que se tornou o seu maior hit da carreira. Os versos “Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas” agradou o público e chamou a atenção de Wesley Safadão, que gravou clipe da canção ao lado de MC Kevinho.

Celebridades

A música do jovem também chegou a celebridades. Em 2017, a popstar Madonna postou um vídeo das filhas Stelle e Estere cantando no carro o sucesso Olha a Explosão com a legenda “trabalhando o nosso português”. O funkeiro repostou o registro e agradeceu. “Zerei a vida! Me sentindo honrado em ver a família da rainha do pop curtindo nosso funk! Que Deus abençoe cada vez mais todos nós.”

Além de Olha a Explosão, Kevinho tem no currículo uma coleção de singles, quase todas em parcerias, como Encaixa, com Léo Santana, Ta Tum Tum, com Simone & Simaria, e Cê Acredita?, com João Neto & Frederico. “Gravo com artistas que admiro, se ficar pensando no gênero. Eu amo música e sou eclético”, afirma. O funkeiro também tem várias canções estouradas somente na sua voz, como O Grave Bater, Tô Apaixonado Nessa Mina e a novata Rabiola, aposta do artista como hit do verão.

Kevinho também não está alheio as polêmicas. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no final de 2017 foi o bate-boca com o funkeiro Biel, após o dono do hit Olha a Explosão assumir namoro com a youtuber Flávia Pavanelli (ex de Biel). Biel, que atualmente mora nos Estados Unidos, comentou em uma foto do novo casal: “Alguém pode me dizer por que isso é tão engraçado?”.

Kevinho resolveu responder o comentário irônico: “Você não se cansa de fazer merda pra se afundar sozinho? Vou te mostrar como se trata uma mulher e como se faz um hit! Rsrsrs #Difunto (sic)”. A resposta de Kevinho trouxe à tona outras polêmicas protagonizadas por Biel. Em 2016, o funkeiro foi acusado de assediar uma jornalista, teve regressão na carreira de cantor e não emplacou mais hits.

SERVIÇO

Show: MC Kevinho

Data: Quinta-feira, a partir das 22h30

Local: Boate Santafé Hall / Av. 136, nº 222, Setor Marista

Ingressos: a partir de R$ 40 (com nome na lista). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda

Informações: 3945-7980