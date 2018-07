Magazine O caminho dos sons

Mais que a imagem, o som é o elemento fundamental no longa-metragem alemão O Caminho dos Sonhos, exibido a partir de hoje no Cine Cultura. A trama, dirigida por Angela Schanelec, gira em torno do casal Theres, vivida por Miriam Jakob, e Kenneth, interpretado por Thorbjörn Björnsson, e que se reencontra depois de 30 anos separados. Com diálogos pausados e longas sequências si...