O caminho das pedras

Cores

Ideais para quem está na dúvida na hora de escolher a cor das paredes vários aplicativos dão aos usuários a opção de alterar o tom em uma simulação do resultado final. Nas maioria deles é preciso fotografar a parede e selecionar a cor, dentre as disponíveis no software. Com um único toque a parede se transforma. A marca de tintas Suvinil disponibiliza, gratuitamente, duas opções do gênero. Enquanto o Simulador Suvinil traz 1,5 mil opções de pigmentações, o Cores Suvinil reúne tendências e indica as melhores combinações de tons. Ambos são gratuitos, estão em português e disponíveis em iOS e Android. Outro aplicativo do tipo é o da marca americana de tintas Behr. O sistema operacional, Color Smart, permite que o usuário descubra o nome de qualquer cor, fotografando um determinado objeto. Além disso, o aplicativo recomenda combinações cromáticas e permite a aplicação delas em ambientes diferentes. O aplicativo ainda ajuda a calcular a quantidade de tinta necessária para pintar determinado espaço. Em inglês, está disponível para iOS e Android.

Paredes

Depois de pintadas é hora das paredes receberem os quadros. O aplicativo Emolduras permite que o usuário fotografe as peças que quer pendurar, e combine cada um delas com diferentes molduras. Também é possível escolher a cor da parede fazendo simulações de composição. O software, criado em português, é gratuito e está disponível somente para iOS. Outro problema bastante comum aparece na hora de alinhar os quadros. Os aplicativos gratuitos iHandy Level (para iOS) e Nível (para Android) são valiosos aliados. Espécie de prumos virtuais, eles confirmam o nível das superfícies planas e ajudam também na instalação de prateleiras e suportes para TV. Para utilizá-los é preciso fazer a calibragem que cada aplicativo pede e, em seguida, usar o aparelho como se fosse um prumo real. Ambos são gratuitos.

Móveis

Quem nunca ficou horas namorando um móvel e foi para casa pensando se ele combinava ou não com o restante da mobília? Com o aplicativo Homestyler Interior Design é possível fotografar o espaço e adicionar sobre a imagem modelos 3D de móveis, tapetes, luminárias e outros acessórios decorativos. Além disso, é possível mudar também o revestimento do piso e a cor das paredes. O software é gratuito, já possui versão em português e pode ser instalado em Androids e iOS. Outra opção é o Amikasa. Disponível gratuitamente apenas para iOS, e ainda sem versão em português, este aplicativo permite que o usuário escaneie uma parte da casa e a decore virtualmente, colocando móveis e outros acessórios em formato 3D. Todos os itens disponíveis no aplicativo estão à venda em lojas reais.

Piso

Pelo aplicativo Catálogo Duratex, o usuário pode testar diversas opções de pisos, todos do portfólio da marca, além de simular a utilização de painéis de madeira nos ambientes. Segundo a gerente de marketing da marca, Renata Braga, após abrir o aplicativo, o usuário tem acesso a diversas linhas e padrões dos pisos laminados Durafloor. Depois da escolha é possível ter acesso a imagens reais dos pisos, além de fotos de espaços decorados e, em alguns padrões, visualizações de ambientes em 360°. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS.