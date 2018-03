“O Brasil tem a trilha sonora perfeita para o momento”

Mundo digital

A virada do milênio misturou tudo, com a globalização. O mundo digital, interligado, fez com que ficasse impossível ter uma música predominante. Tem de tudo, o tempo todo em qualquer lugar. Todas as fusões são possíveis. É um tempo também em que se torna bastante difícil identificar música de qualidade no meio de uma quantidade enorme de lixo musical.

Medalhões adaptados

Em certa medida, artistas consagrados como Caetano, Gil e Chico Buarque contam com boas equipes que souberam fazer a transição da música analógica para a era digital, em especial na área de redes sociais e divulgação.

Música made in Brazil

Nossa vantagem sempre foi a diversidade. Talvez nem os EUA tenha tanta variedade de ritmos e estilos como a música brasileira. O samba, os ritmos baianos, o funk carioca e a bossa nova, que é nosso produto mais original, são diferente de tudo o que se faz no mundo.

Crítica musical

Acho que definir o que é música de qualidade ou não é um critério muito pessoal. Até existe a crítica especializada que faz esse papel. Não vai ser eu que vou fazer. Até já escrevi por muito tempo nas minhas colunas de jornal nos anos 1970 e 1980. Minha política sempre foi curtir e compartilhar. Era um verdadeiro Facebook humano. Queria encontrar e chamar atenção para coisas novas e mostrar isso para as pessoas.

Superficialidade

Hoje para se atingir um público mais amplo, é preciso ser cada vez mais superficial. Isso não é algo necessariamente ruim. É uma característica do nosso tempo. Estamos falando de músicas que tem 200 milhões de audições, mas que são fugazes. O sucesso é efêmero porque o público quer sempre novidade.

Não ouço rádio

Minha relação com a música hoje é de distância porque não está entre minhas prioridades. Não é o interesse que tinha há 20, 30 anos... Não ouço rádio. O que ouço é o que está no meu iPod enquanto caminho na praia de manhã cedo. Já ouvi muita música e música muito boa. Acho que está de bom tamanho. Abro exceções apenas para as coisas que me interessam muito.

Anitta

Venho acompanhado a Anitta desde o início. De cara, gostei. Depois fui gostando cada vez mais e me tornei fã. Tenho interesse em ouvir as novidades dela e saber da carreira. Acabamos virando amigos. Para mim, ela é uma coisa interessante que apareceu na música do Brasil. Karol Conká, Criolo, Gaby Amarantos e a italiana Chiara Civello são alguns dos novos e poucos artistas que acompanho.

Ao vivo

Acho interessante que quanto mais a música gravada ficou acessível e está em todos os lugares, bem banalizada, o que se valorizou foram as apresentações ao vivo. São nos shows que hoje os artistas fazem suas carreiras e ganham dinheiro. É onde a arte realmente acontece. Pode dar tudo certo ou tudo errado. A música gravada virou um subproduto da música que acontece ao vivo.

Sertanejo

Não dá para comparar o sertanejo da Era Collor com o gênero atual. São situações completamente diferentes. O sertanejo não só aumentou e se subdividiu como virou algo completamente diferente da coisa rural, melancólica. São hoje os artistas que mais tocam em rádio no País. Mas tanto na época quanto agora, existem alguns poucos artistas super talentosos. A maioria é de uma banalidade e vulgaridade enorme.

Trilha sonora da crise

As pessoas acham que a música popular atual é ruim e pode até ser mesmo. Se for, é a trilha sonora perfeita para a época que estamos vivendo. Seria estranho que o País, vivendo como tem vivido nos últimos anos na política e economia, tivesse uma grande música alegre, festiva e sofisticada. Não faria sentido. O Brasil tem a trilha sonora perfeita para o momento, com toda a vulgaridade e mau gosto que caracteriza a atual situação.

Nelson 70

Chegar nessa idade e poder ter vivido o que vivi, conhecido as pessoas que conheci e assistido aos shows que assisti não deixa de ser privilégio. O que me ajuda bastante, aos 73 anos, é que mantenho o bom humor e tenho meus filhos e netos. Sou muito novidadeiro e por causa deles estou sempre conectado, estou cheio de trabalho em andamento. Ter chegado inteiro até aqui é motivo para comemorar.