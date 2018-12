Magazine 'O Beijo no Asfalto' apresenta versão atual da clássica peça de Nelson Rodrigues O filme traz no elenco nomes como Lázaro Ramos, Débora Falabella, Fernanda Montenegro, Stênio Garcia e Otávio Müller

“Em toda minha vida, a única coisa que se salva é o beijo no asfalto”, reflete o personagem Arandir (Lázaro Ramos) que, sem pensar, atende ao pedido de um beijo na boca feito por outro homem prestes a morrer ao ser atropelado na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. É por meio desse prelúdio que diversos fatos mudam a vida do trabalhador, num jogo de encontros e ...