O Bebê de Rosemary completa 50 anos mostrando o quanto o terror perdeu em sutileza

“O que vocês fizeram com os olhos dele?” – pergunta a mãe, desesperada. “Ele tem os olhos do pai” – responde o demoníaco homem que destroçou a vida de sua vítima.

O pai é ninguém menos que o próprio Satã, cujos olhos amarelos e aterradores surgem em um flash na tela, enquanto a mulher, desnorteada, se afasta de um berço coberto com véu negro e cujo chocalho para que a criança brinque lembra um crucifixo. Em torno, pessoas bem vestidas confraternizam pela chegada do pimpolho infernal.

“E você viu as mãos deles. E os pés”. Daí podemos imaginar que tipo de criatura está na sala.

A esta altura, as unhas já se foram, o lábio está mordido, o suor frio escorre pela espinha e começamos a olhar em torno do cômodo onde estamos. O medo introjetou-se em nós de maneira irrevogável. À noite, o demônio habitará nossos pesadelos e nos pegaremos lembrando da história muito tempo depois. Antes do icônico O Exorcista, de William Friedkin, e do irretocável Coração Satânico, de Alan Parker, foi O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, que nos lembrou que o arquétipo do demônio, tão presente em tantas religiões e tão explorado na Idade Média e depois dela, também encontrava ressonância na modernidade, transposto para o cinema.

Os olhos estatelados da bela e frágil Mia Farrow ao conhecer seu bebê ainda fazem muita gente sentir um vácuo na boca do estômago. Aquele incômodo que acompanha quem vê o filme, enfim, ganha uma expressão, mas não um alívio. Aliás, a produção não fornece, em momento algum, nem por um centésimo de segundo, qualquer tipo de conforto. A tensão paira no ar ininterruptamente, mas sem recorrer a truques fáceis, a cenas em que o som estoura apenas para causar susto. Assustados já estamos e não por causa de rios de sangue monstros. Assustados ficamos porque diante de nós está um verdadeiro filme de terror. Um terror íntimo e quase tangível.

Essa sutileza foi se perdendo com o tempo e hoje em dia não é tarefa das mais fáceis ver um genuíno terror psicológico com toques sobrenaturais fazendo sucesso na telona. As séries tomaram para si um pouco desse papel, enquanto as produções mais populares do gênero no cinema trilham um caminho aparentemente mais fácil de criar fantasmas que saem de repente de um canto escuro, espíritos que puxam os outros pela perna enquanto dormem ou serial killers que tomam banho em esguichos de sangue cenográfico. A plateia se sobressalta, mas nem sempre se amedronta mais que um breve instante. Na verdade, ri do próprio susto. Com O Bebê de Rosemary a lógica é outra.

O controverso diretor Roman Polanski conseguiu criar um clássico do gênero apostando no que há de mais efetivo em qualquer obra de arte: a colaboração da imaginação do público. No caso, esse complemento se traduziu com a exumação de medos que habitam em nós. A mulher que se vê concebendo o filho do próprio demônio é um mote poderoso que mistura sentimentos paradoxais. É o ápice do amor materno confrontado com o que há de mais odioso. E suspendendo a respiração, precisamos aceitar que o inimigo está por perto, espreitando, mas sem se revelar facilmente. Um misto de terror e suspense que prescinde de cenas explícitas e investe em nossas próprias projeções.

Há algo de maligno no ar ou tudo não passa de nossa imaginação? No filme, pressente-se que algo está vindo e é impossível evitar que chegue. Mas quando? O Bebê de Rosemary nos lança nesse clima que dilata pupilas e enregela o sangue. Não há pressa e fazer a ansiedade crescer é parte do jogo. Em momento algum se faz necessário apelar para assustar. O referido bebê sequer aparece, mas a maneira como ele não é mostrado é igualmente amedrontadora. Aquele berço guarda segredos indizíveis e nos olhos da mãe vemos nosso próprio terror. Meio século não conseguiu mudar a força do medo que ele imprime em nós. Ainda tememos o que imaginamos a partir dele.