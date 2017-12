“O ator tem função social importante”, diz Sérgio Mamberti

Como foi gravar em Goiânia com um núcleo completamente formado por crianças?

Foi uma experiência muito bem sucedida porque trata-se de um projeto estruturado que conta com elenco competente. Além disso, o roteiro conseguiu se comunicar de uma maneira muito bonita. O fato de ele ser transmitido no Natal vai valorizar ainda mais essa costura lúdica. Outro ponto que adorei foi a apresentação de paisagens específicas da cidade, assim como algumas expressões típicas da região. O filme representa um ganho para o cinema de Goiás pois prestigia a diversidade cultural do País.

Como foi voltar ao universo infantojuvenil? Um meio que o senhor conheceu tão bem em Castelo Rá-Tim-Bum?

Eu tinha um certo receio porque fiquei quase 12 anos fora dos palcos, mas me senti muito acolhido. Adorei trabalhar com artistas goianos. Além disso, a relação que se estabelece entre o Jairo e as crianças me lembrou um pouco a relação do tio Victor com o Nino, o Zequinha, a Biba e o Pedro. Ao mesmo tempo em que ele pondera, também participa das travessuras.

Como o senhor avalia o conteúdo produzido para esse público atualmente?

Tenho uma atenção muito especial para esse público que normalmente é abordado pelo ponto de vista mercadológico. O Rá-Tim-Bum é um exemplo claro de como um projeto formador é importante. O telefilme da TV Anhanguera tem essa preocupação. Em nenhum momento ele é didático, mas fala justamente da solidariedade entre as crianças e desse universo fantástico e criativo no qual elas vivem.

O senhor foi secretário da Identidade da Diversidade Cultural, presidente da Fundação Nacional das Artes e secretário de Políticas Culturais. Com foram essas experiências?

A nossa área é de resistência. O ator tem uma função social importante e a militância na área da cultura acaba se transformando em uma necessidade. Só assim conseguiremos fazer com que a diversidade cultural brasileira se expresse plenamente. No meu caso, essa militância se transformou em um trabalho de semeadura muito rico.

Como o senhor avalia o nome de Sérgio Sá Leitão (novo ministro da Cultura)?

O Sérgio é uma pessoa inteligente e preparada mas que está sintonizada com um discurso neoliberal. Ele fala, por exemplo, de uma economia da cultura voltada para a indústria do entretenimento e, consenquentemente, subordinada aos interesses de mercado. Não podemos deixar que a iniciativa privada determine a política cultural do País.