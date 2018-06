Magazine O amor está no ar: confira roteiro para sair com seu par À luz de velas, com flores, uma bela música e comida saborosa são algumas das apostas mais tradicionais dos casais para simbolizar o amor

Pensando no dia mais romântico do ano, o POPULAR selecionou opções para quem ainda não se decidiu como vai passar o dia especial com a pessoa amada. Como a demanda geralmente é alta, é sempre importante checar antes se ainda há vaga. Aproveite e divirta-se. Amor Doce – O projeto Carne Doce Na Cama, de Salma Jô e Macloys Aquino, chega ao Shiva alt-bar, às 18 18 ho...