O Amor, A Morte e As Paixões chega nesta quarta à 11ª edição destacando 116 filmes de 36 países

Desde sua primeira edição, em 2001, a mostra de cinema O Amor, A Morte e As Paixões vem escrevendo um manifesto em prol da formação de público em Goiás. Durante duas semanas o festival ocupa as salas do Lumière Bougainville com títulos de fora do grande circuito comercial, além de produções regionais, documentários e clássicos da sétima arte. A 11ª edição do evento começa hoje, a partir das 21 horas, com a exibição seguida de debate do drama brasileiro Aos Teus Olhos, da carioca Carolina Jabor.

O grande homenageado da mostra este ano é Federico Fellini. Ao longo do festival, os amantes do mundo fantasioso do cineasta italiano terão a chance de assistir na telona os clássicos A Doce Vida (1960) e 8 ½ (1963). “Além dessas obras-primas estamos trazendo filmes que falam sobre as novas formas de amar, a ascensão da mulher no mundo contemporâneo, as imigrações, as novas configurações da família e a crise política mundial. São produções que vão mexer com as pessoas”, garante o professor de Cinema e curador do evento Lisandro Nogueira.

Na programação (confira aqui), que segue até dia 21 deste mês, 116 filmes - mais duas produções foram acrescentadas após o anúncio inicial na semana passada - de 36 países diferentes. Eles estarão divididos em 435 sessões, sendo 31 por dia, com exibição sempre entre 10h30 e 23h15.

Ao todo são 107 longas e 9 curtas. Destes, 27 são inéditos no Brasil. A programação da mostra contempla ainda a exibição de nove curtas goianos, em comemoração aos 40 anos do Cineclube Antônio das Mortes, e resgata nomes como Lourival Belém Jr., Ricardo Musse, Hélio de Brito, Eudaldo Guimarães e Luiz Cam. “Nossa intenção é continuar trabalhando para que o público enxergue o cinema com inteligência e não sob a ótica do olhar domesticado”, explica Lisandro Nogueira. O preço do ingressos neste ano é de R$ 15 (valor único por filme, promocional de meia-entrada para todos). Outra opção são os passaportes: 10 bilhetes a R$ 140, 20 a R$ 260, ou 30 a R$ 360.

Contemporâneo

Depois de colocar a cultura do ódio em debate no Festival do Rio, em outubro passado, o mais novo trabalho da cineasta Carolina Jabor, Aos Teus Olhos, recebeu uma chuva de elogios na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O filme que agora abre O Amor, A Morte e As Paixões é uma releitura brasileira da peça O Princípio de Arquimedes (2011), do catalão Josep Maria Miró. Nele, a carioca fala sobre o raio de atuação e o poder de influência das redes sociais diante de verdades absolutas e do limite da tolerância. A trama gira em torno de Rubens (Daniel de Oliveira), um professor de natação que dá aula para crianças. Um dia, ele é acusado de beijar um dos alunos na boca e a denúncia viraliza nos grupos de mensagens e nas redes sociais dos pais. A partir daí o professor passa a ter problemas com a falta de confiança dos que estão a sua volta e precisa enfrentar uma espécie de linchamento virtual.

“A intenção foi falar dessa velocidade de julgamento no ambiente virtual. O mundo está mudando, os valores foram modificados e o filme trata disso. Tentamos trazer os dramas da realidade contemporânea para dentro dos personagens”, explica Carolina, que também dirigiu Boa Sorte (2014), no qual trata da relação entre um jovem depressivo e uma mulher portadora do vírus HIV. No novo trabalho a diretora optou por não julgar o protagonista, dando ao espectador o poder de analisar a situação. “Minha teoria é de que o Rubens deve ter dado aquele beijo, mas estava apenas tentando acalmar o garoto, não querendo abusar dele. Mas, como na vida, tudo fica em aberto”, explica a cineasta que, ao lado de Daniel de Oliveira, estará em Goiânia hoje à noite para um debate logo após a exibição do longa.