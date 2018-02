O Amor, a Morte as Paixões: Reflexão em tempos de radicalismo

Certas fronteiras estarão sempre presentes. A mensagem do longa libanês O Insulto chega antes dos diálogos, em negrito, cada vez que o protagonista Toni (Adel Karam) aparece na tela. Na trama ele é um cristão libanês que ao regar o jardim, molha, acidentalmente, Yasser (Kamel El Basha), um refugiado palestino. O deslize é a gota d´água para uma série de desentendimentos que culminam em um julgamento com ampla cobertura midiática.

Na direção do drama, exibido neste sábado (10), às 23h10, na 11ª edição da Mostra O Amor, A Morte e As Paixões, a maior virtude de diretor Ziad Doueiri é deixar o lugar de vítima desocupado, já que Toni e Yasser se revezam entre ofendido e ofendedor em meio a um discurso xenófobo. Muçulmano, Doueiri assina o roteiro em parceria com a ex-mulher, Joelle Touma, de origem cristã.

Concorrendo como melhor filme estrangeiro no Oscar 2018, a produção aponta, com o dedo indicador, para feridas que ainda estão longe de cicatrizar. No universo construído pelo cineasta e dividido, por barreiras visíveis e invisíveis, há espaço para se discutir a importância do resgate da memória histórica. O longa será reexibido no domingo às 19h10.