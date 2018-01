O acerto do elenco

Os astros devem ter se alinhado de modo muito favorável quando o elenco de Vale Tudo foi escolhido. Personagens bem construídos, transitando em uma trama inteligente e que entregava suspense e humor na dose certa ao público, ganharam intérpretes à altura. O maior destaque foi para a já veterana Beatriz Segall, que entrou no meio da novela para transformar a vida de todos e eletrizar o público. A atriz, muito respeitada no teatro, não foi a primeira escolha dos diretores. Daniel Filho, por exemplo, torceu o nariz para seu nome, mas Gilberto Braga, que já havia trabalhado com Beatriz em novelas anteriores, bateu o pé e fez valer sua opinião.

Esse enorme acerto se somou a outros, como o dos protagonistas. Regina Duarte conseguiu livrar-se da imagem da fogosa Viúva Porcina, de Roque Santeiro, que havia ido ao ar dois anos antes, e encarnou uma mulher comum, mas forte e que convencia com sua honestidade à toda prova. Glória Pires, a aprendiz de vilã mais odiada do Brasil, deu um salto em sua carreira, com cenas intensas. Ela encontrou o cinismo na dose certa em Carlos Alberto Riccelli, que misturou com seu michê César uma beleza madura com uma vulgaridade indisfarçável. Manipulador e aproveitador, era um perfeito sociopata, que usava a sensualidade a seu favor.

Quem roubou muitas cenas, porém, foi Renata Sorrah, que interpretou de forma irretocável a alcoólatra Heleninha Roitman, mulher insegura e cheia de fantasmas. Tristeza, fragilidade e carência ganharam um rosto perturbado, de uma infelicidade aterradora e que via no excesso de bebida uma válvula de escape para seus problemas. Quando bebia, a contida Heleninha ganhava outra personalidade, uma variação abrupta vivida com maestria por Sorrah, que teve na filha rejeitada de Odete Roitman seu melhor momento na TV até a aparição da vilã Nazaré Tedesco, no sucesso Senhora do Destino, também de Aguinaldo Silva.