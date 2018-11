Magazine 'O Último Imperador' chinês aos olhos de Bertolucci

Uma das cenas mais icônicas do filme O Último Imperador é a daquela criança, que acaba de ser coroada a maior autoridade de um império milenar, correr atrás de um grande pano amarelo, usado para o ritual de sua ascensão ao trono, tentando brincar com algo tão bonito. E o pano, como uma gigantesca cortina que separa a ludicidade da infância e a realidade áspera do poder, o lev...