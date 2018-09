Magazine ‘Nunca parei. Estava na Record’, brinca Patricya Travassos ao voltar à TV Globo Atriz estará na próxima novela das seis, ‘Espelho da Vida’

Durante a festa de lançamento da novela Espelho da Vida, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 11, Patricya Travassos respondeu a perguntas dos jornalistas com o bom humor de sempre. A atriz, de 66 anos, estará na próxima trama das seis da TV Globo, após oito anos na Record TV. Visualizar esta foto no Instagram. ...