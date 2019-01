Magazine Novos horizontes

Prova de que Goiás não fica para trás quando o assunto é a profissionalização do cinema de animação, estúdios e produtoras locais vêm se consolidação em diferentes formatos do gênero. É o caso da Mandra Filmes, criada em meados de 2003 quando Ricardo de Podestá e outros três amigos concluíram o curso de Rádio e TV da UFG. Nesse mesmo ano, o animador estreou de fato com Ca...