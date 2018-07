Magazine Novo programa musical da Globo, SóTocaTop mistura ritmos brasileiros Atração ocupa a partir de amanhã (14) as tardes de sábado da Globo, sempre às 15 horas

Durante quase duas décadas, o Globo de Ouro, da Rede Globo, apresentava mês a mês o que havia de maior sucesso na música brasileira, desde o sertanejo de Zezé Di Camargo & Luciano, até o rock 80 de Kiko Zambianchi e Ritchie. O musical pode ter acabado em no início dos anos 1990 - com reprises animadas no Canal Viva -, mas a emissora cria agora um novo form...