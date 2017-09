Novo presidente do Goiás é o entrevistado de Jackson Abrão

O programa Jackson Abrão Entrevista recebe nesta quarta-feira o novo presidente do Goiás Esporte Clube, Marcelo Almeida. O médico era vice-presidente do clube esmeraldino e assumiu o comando do time após a renúncia de Sérgio Rassi. O Goiás passa por uma das maiores crises de sua história. Na conversa, Almeida comenta projetos para que time coloque fim à má fase e retorne à série A do Campeonato Brasileiro. “Nós que somos os dirigentes do clube talvez não estejamos visualizando o tamanho do Goiás”, admite. Apesar de se dizer surpreso com o desafio de assumir a presidência do time, Almeida afirma que trabalhava em alguns projetos por causa da possibilidade de estar à frente do clube durante o período de eleições da diretoria. “O problema do Goiás hoje é multifatorial, não adianta buscarmos uma única razão. Nós, do futebol, temos carência de líderes.” A entrevista fica disponível on-line às 10 horas.