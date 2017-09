Novo filme Jon Gunn chega nesta quinta aos cinemas

É possível ter fé em tempos de decepção, crime e imoralidade? Até onde vai a crença em Deus quando provações são rotineiras? Um filho abandonado e enviado para a adoção consegue amar novamente os pais verdadeiros? O questionador diretor americano Jon Gunn responde as indagações nos longas Caminho do Perdão (2000), Você Acredita? (2015) e De Coração Partido (2009), misturando romance, drama e quase sempre discursos religiosos.

Seu novo filme, Em Defesa de Cristo, chega nesta quinat-feira(14) aos cinemas e traz a história de Lee Strobel (Mike Vogel), um jornalista bem-sucedido e ateu declarado que passa a investigar a veracidade do cristianismo a partir do momento em que a esposa Leslie (Erika Christensen) começa a frequentar a igreja. A saga religiosa tem início quando a filha do casal se engasga com um doce e é salva pela enfermeira Alfie (L. Scott Caldwell), que faz questão de dividir os louros com Deus.

Ao longo da trama, Jon Gunn conta a jornada de Lee Strobel do ceticismo à crença, provando ao espectador que os mitos do cristianismo se amparam absolutamente em fatos. A história, do mesmo estúdio do longa Deus Não Está Morto (2014), é baseada no best-seller autobiográfico de Lee Strobel.