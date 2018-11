Magazine Novena pela beatificação de Pe. Pelágio terá homenagens e abertura do Ano Devocional Comunidade dá início no próximo dia 16 às festividades na Igreja do Santíssimo Redentor, em Trindade

A comunidade da Paróquia do Divino Pai Eterno inicia na próxima sexta-feira (16) a Tradicional Novena e Festa pela Beatificação do Venerável Pe. Pelágio Sauter, que se estende até o dia 25. O novenário será realizado na Igreja do Santíssimo Redentor, no Setor Ana Rosa, Trindade, onde se encontram os restos mortais e relíquias do Padre P...