Magazine Novelas e seriados apresentam paisagens pouco conhecidas do País ao longo de 2018 Do Jalapão ao Cariri paraibano. Esses foram apenas alguns dos cenários explorados pela teledramaturgia no ano

Em 2018, a televisão brasileira viajou para os rincões do País em histórias ilustradas por paisagens ora áridas, ora imaginativas. Reforçou a importância do jornalismo bem apurado em programas que informaram, analisaram e denunciaram temas que estiveram (e estão!) na boca do povo. Pela primeira vez, a TV também se viu em um cenário completamente novo: com a c...