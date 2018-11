Magazine Nova versão de Robin Hood reconta as lendas por trás do personagem No filme, o diretor Otto Bathurst apresenta o personagem antes de se tornar a lenda dos tempos da Idade Média

Depois de despontar com a franquia Kingsman (2014), o ator Taron Egerton vive as aventuras de Robin Hood, a Origem, que estreia nesta quinta-feira (29) nos cinemas. Mais uma obra que reconta as lendas por trás do ladrão que roubava dos ricos para distribuir aos pobres, dessa vez o diretor Otto Bathurst apresenta como o famoso personagem surgiu, de onde ele veio e q...