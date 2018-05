Magazine Nova tendência combina a possibilidade de conciliar viagem de negócios com momentos de lazer Entre os diversos destinos da América Latina, a Booking apresenta quatro cidades ideais para aproveitar o melhor do bleisure

Quem já sonhou em deixar tudo para trás e viajar pelo mundo? Quem nunca sofreu de uma nostalgia pós-viagem? No coração da geração dos millenials está a paixão por viajar e conhecer o mundo. Por mais que sonhem em montar suas malas e sair explorando o mundo, nem sempre é fácil combinar a vida profissional com a pessoal: as férias são escassas e as exigências do...