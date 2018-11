Magazine Nova série da Globo aborda os desafios de ter o primeiro filho A comédia vai ao ar neste domingo (25) e tem Antônio Prata como autor, e George Sauma e Renata Gaspar no elenco

Para muitos, ser pai de primeira viagem é um drama. O autor Antonio Prata, no entanto, prefere o filtro da comédia para acompanhar as aventuras e desventuras de quem tem o primeiro filho. Em sua série "Pais de Primeira", que vai ao ar na Globo a partir deste domingo, 25 - e na qual Prata estreia como redator final -, a história gira em torno do casal Pedro e Taís, vividos p...