Nova queridinha do Netflix, a sombria Dark narra a história do desaparecimento de duas crianças

“A distinção entre o passado, o presente e o futuro é só uma ilusão.” As palavras ditas por Einstein abrem a primeira temporada da série alemã Dark, que estreou na Netflix na última semana e já é sucesso de crítica e público. Com uma atmosfera sombria num tom de mistério, a série de 10 episódios, todos já disponíveis no serviço de streaming, foi criada por Baran bo Odar, que dirige a maior parte dos capítulos, e por Jantje Friese, responsável por assinar o roteiro. Toda a paisagem soturna foi gravada no interior da Alemanha.

É inevitável a comparação com o sucesso Stranger Things, que já vai para a sua terceira temporada. Dark fala sobre o desaparecimento de duas crianças em Winden, uma chuvosa cidadezinha alemã, e traz luz às relações fraturadas, vidas duplas e o passado de quatro famílias. Ao longo dos episódios, a série aborda o sensível tema sobre viagens no tempo em que passado, presente e futuro se conectam. Ao jogar com todos os artifícios de séries e filmes de ficção científica, temáticas filosóficas e experimentais são postas à tona.

Dark é daquelas séries para ver numa só sentada. A história começa em 2019, quando os moradores da cidade estão à procura de um adolescente desaparecido. Em questão de poucas semanas, outra criança some, desenhando um cenário muito similar ao do mesmo local no ano de 1986. No centro da narrativa, está o protagonista Jonas Kahnwald, interpretado pelo ator Louis Hofmann, jovem que, ainda no processo de recuperação após o suicídio do pai, começa a entender melhor o que está acontecendo em Winden. Ele acaba descobrindo uma trama complexa envolvendo viagens no tempo.

Em três linhas temporais - passado, presente e futuro - a série vai apresentando a história e os conflitos das famílias que integram a cidade. Questões existenciais e assuntos pesados, como suicídio e assassinato, entram na narrativa, e aos poucos o espectador vai se sentindo parte de Winden. Dark também flerta com questões sensoriais, como na direção de arte e fotografia, trilha sonora e nas próprias locações escolhidas para a gravação, a exemplo da caverna no meio de uma escura e nebulosa floresta.

A primeira temporada vai fundo ao debater noções sobre o tempo, onde passado, presente e futuro interagem numa mesma frequência. Indagações sobre morte e vida, consequências de ações passadas, relações humanas e mudanças temporais também são discutidas durante os episódios. Muito mais que uma Stranger Things alemã, Dark abusa da roupagem fúnebre para contar a história de seus personagens, que pouco a pouco vão se esbarrando numa cidade presidida por enigmas.