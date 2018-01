Nova aposta sertaneja agita noite na capital

A dupla Luiza & Maurílio, nova aposta do mercado sertanejo, se apresenta neste sábado, a partir das 22 horas, na boate Santafé Hall. Donos dos hits Tô Bem e Mais Mulher Que a Sua, os artistas gravaram o primeiro DVD da carreira em janeiro em Trindade, com 17 faixas e já estão trabalhando os singles do álbum, Pra Quê Isso? e Atrás das Grades. Juntos desde 2015, Luiza, que é mineira, e Maurílio, que é maranhense, começaram a cantar em Imperatriz (MA) e ganharam fama pelas versões de canções que faziam na internet. O sucesso foi alcançando o Pará e o Tocantins. Para alavancar a carreira, mudaram-se para Goiânia e desde 2016 os dois fazem parte do casting do Workshow, escritório responsável pela carreira de artistas como Henrique & Juliano, Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Zé Neto & Cristiano, Paula Mattos e Wanessa Camargo. Os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 70 (masculino). Av. 136, nº. 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Batucagê

Encontro afro na Serrinha

A Roda Viva de Capoeira Angola e o Samba de Roda da Serrinha são as atrações do Batucagê na Serrinha que será realizado no sábado, a partir das 16 horas. O encontro em celebração à cultura afro brasileira será no Centro de Capoeira Angola Barravento, que fica na Av. T-15, nº 2.153, Setor Serrinha. A entrada é franca e a festa celebra os 56 anos do Mestre Goyano. Informações: 98129-7726.

Linkin Park

Domingo no parque

Os fãs fanáticos da banda Linkin Park são conhecidos em quase todo o mundo como soldiers. Um encontro em Goiânia promete reunir os soldiers goianos para uma confraternização, a partir das 15 horas, no Lago das Rosas no domingo. A ideia é trocar ideia e também fazer um som. Haverá apresentação de uma banda cover com os maiores sucessos do grupo. A ideia dos organizadores do encontro é fazer uma espécie de piquenique roqueiro. O ponto de encontro será na plataforma do Eixo Anhanguera quase em frente ao lago. Informações: 99620-1327.

Show

Tarde de samba com o grupo Baú Novo

Formada pelos mineiros Deny Robert (vocais) e Kátia Helenice (vocais), pelo brasiliense Pedro Jordão (violão), o goiano Anderson Vinícius (cavaco) e o pernambucano Waguinho PG (cavaquinho), a banda Baú Novo se apresenta, a partir das 15 horas, no Quiosque Chopp Brahma, em frente ao Parque Vaca Brava, no domingo. Samba, alegria e versatilidade estão no cardápio sonoro do show batizado como Duamô. Formado em abril de 2012, a banda se autodenomina de “samba alternativo”. Com integrantes de Minas e Pernambuco, o grupo curte provar que Goiânia também é terra do samba. O couvert do show custa R$ 10. Av. T-3, esquina com Av. T-10, Setor Bueno.

Oficinas

Encontro das artes

O Festival Rhema, considerado um dos maiores eventos artísticos do Brasil, será realizado a partir desta sexta-feira e segue até o sábado, no auditório da Igreja Luz para os Povos, no Setor Fama. Centenas de bailarinos, atores e artistas de diversos segmentos se reúnem para aprimorarem talentos. A organização propiciará ao público mais de 40 oficinas, que vão desde montagem de coreografia, jazz, teatro, sapateado, roteiro teatral a preparação física para bailarinos. O objetivo do evento é ampliar a visão dos artistas e reciclar conhecimentos a respeito da arte em suas diversas aplicações. Durante o festival também ocorrerá a Mostra Menorah, onde equipes amadoras e profissionais aperfeiçoam seus talentos através do intercâmbio de informações e apresentações. As artes plásticas e a fotografia também se unem em exposições nos teatros, shoppings da cidade e locais públicos de um modo geral. Rua 3, nº 409, Setor Fama. Informações: 98146-5814.