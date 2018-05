Magazine “Nossa sintonia é total”, diz Diogo Nogueira sobre parceria com Alcione Representante da nova geração do samba, Diogo Nogueira recebe a madrinha Alcione no palco nesta terça-feira (29) do Flamboyant In Concert

A noite promete ser de grande emoção na edição desta terça-feira (29) do projeto musical Flamboyant In Concert. O muso do samba, Diogo Nogueira, recebe no palco a madrinha Alcione, que completa 70 anos de vida e 45 de carreira em 2018. A apresentação está marcada para começar às 19h30, no Deck Parking Sul do Flamboyant Shopping Center. “Mais do que uma grande artista, a...