Nos tempos do rádio

A popularidade de Jacob se deve, em partes, ao conjunto Época de Ouro, formado no início da década de 1960, grupo que permanece em atividade até hoje. Foi na rádio que o músico conseguiu atingir diferentes públicos que se mostravam animados com a sonoridade efervescente do bandolim. Quando se decidiu pelo instrumento, o carioca iniciou sua carreira no rádio no Programa dos Novos, na Rádio Guanabara, concurso que tinha um júri composto por Orestes Barbosa, Francisco Alves e Benedito Lacerda. Jacob saiu vencedor da disputa, recebendo nota máxima do júri.

Foi depois do concurso que o músico emplacou canções em outros programas nas rádios e em grupos de choro, como o consagrado conjunto de Benedito Lacerda, o Gente do Morro, acompanhado de Noel Rosa, Augusto Calheiros e Ataúlfo Alves. Também criou o conjunto Jacob e Sua Gente. Com todo o sucesso radiofônico, passou a ser presença garantida em programas de rádios como Cajuti, Fluminense, Transmissora, Rádio Ipanema e Rádio Mauá.