Norton Morozowicz rege a Filarmônica de Goiás nesta quinta (6) no Teatro Goiânia

A Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta nesta quinta-feira (6), às 20h30, no Teatro Goiânia. A regência do concerto é do maestro Norton Morozowicz (foto). As composições Episódio Sinfônico, do carioca Ronaldo Miranda e E a Cidade Desperta, do mineiro Harry Crowl, são destaques da noite. Além delas, Sinfonia n.4, de Schumann, e o Concerto para Clarinete, de Françaix...