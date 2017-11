Noivo de Zilu diz que história sobre amante foi inventada

A bomba que caiu no relacionamento da socialite Zilu Camargo com o empresário Marco Antônio Teles teve mais um capítulo essa semana. Segundo o colunista do jornal O Dia, Leo Dias, ele recebeu prints de conversas picantes entre o noivo da ex-mulher de Zezé di Camargo e uma "bela loura", onde teria até a troca de nudes.

Marco Antonio decidiu falar com o jornalista e pediu para dar sua versão. Ele entrou em contato com o programa “Fofocalizando”, onde Leo Dias é um dos apresentadores e comentou o caso. “Queria dizer que essa pessoa que andou dizendo isso aí eu nem conheço, nunca tive contato, não sei quem é, entendeu?”, afirmou o empresário por telefone.

O noivo de Zilu disse ainda que respeita e admira muito os apresentadores, mas não entende porque a notícia foi publicada e acredita que o caso foi inventado.

Matrimônio

No último domingo (12), Zilu publicou uma foto dela e de Marco Antonio em seu perfil no Instagram, onde mostra as alianças douradas, símbolo do noivado, e escreveu na legenda: “Ansiosos para o nosso grande dia”.

Pessoas próximas ao casal dizem que eles querem casar antes de Zezé e Graciele Lacerda.