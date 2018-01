Noite recheada de hip hop com performances de música e dança no Lowbrow

O Lowbrow Lab Arte & Boteco promove nesta quarta-feira, a partir das 18h30, o Criola, evento que contará com apresentações musicais e de dança, exposições e feira de vinil. Um dos responsáveis pela animação da noite será o DJ Daniel de Mello, que promete um repertório com diversas vertentes do hip hop, incluindo nomes como Vybz Kartel e Fela Kuti. Outra atração será o rapper Alisson Bringel, que é conhecido pelo mesmo nome de seu projeto, Calango Nego (foto). Ele se apresentará com Daniel e levará ao palco uma mescla de ritmos como hip hop, funk, groove, reggae e samba. Além disso, o público poderá assistir a uma apresentação de dança do grupo Composição Urbana, cujo foco é o dancehall, estilo de dança jamaicana relacionada ao hip hop. Quem for ao Lowbrow poderá conferir a exposição da Foot Club Sneakers, a primeira sneaker shop de Goiânia, bem como a Feira de Vinil, organizada pela Lado A Discos, que colocará à venda LPs de diversos estilos musicais, incluindo jazz, blues, MPB, rock e trilhas sonoras de filmes. O couver artístico custa R$ 10. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul.