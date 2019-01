Magazine Noite de blues, rock e MPB em Goiânia

O cantor Rheuter (foto) se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório do primeiro show do ano na casa, sucessos de nomes como Raul Seixas, Caetano Veloso, Nirvana, Jimi Hendrix, Sérgio Sampaio, The Doors, além de canções autorais. No palco, o artista estará acompanhado pelos músicos Afrika Billy, no contrabaixo,...