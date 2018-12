Magazine Noite de batucada: Fernando Boi se apresenta no palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco

O cantor, compositor e violonista Fernando Marques, o Fernando Boi (foto), dividirá nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, o palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco com João Marcelo e Henusa Mendonça. Acompanhados pela banda, eles se apresentarão pelo projeto Fuá Encontro de Sambistas. Fernando Boi iniciou a carreira musical em 2006, no Grupo Alvorada do Samba, vol...