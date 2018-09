Magazine No palco do Emmy, diretor Glenn Weiss pede namorada em casamento Ele fez a surpresa durante seu discurso ao receber o prêmio de Melhor Direção de Variedades

O Emmy premiou, nesta segunda-feira, 17, as séries e programas televisivos de maior destaque no último ano, mas o evento não foi marcado apenas por troféus. Ao vencer na categoria Melhor Direção de Especial de Variedades por The Oscars, o diretor Glenn Weiss aproveitou para se declarar para sua amada. "Parte do meu co...