No palco, a rainha do calypso

A cantora Joelma traz os ritmos cúmbia, merengue, carimbó, dance e arrocha para a capital com show da turnê do DVD Avante, registro que marca a atual fase da paraense após a conturbada saída do grupo Calypso. A apresentação será neste sábado, a partir das 22 horas, no palco da boate Villa Mix. Goiânia é especial na carreira da artista. Foi na cidade, em março de 2016, que ela deu início ao projeto solo.

“Foi maravilhoso começar minha carreira solo por Goiânia, uma terra onde tenho grandes amigos e agora só posso agradecer por poder voltar para a cidade com o meu primeiro DVD. O show vai ser cheio de energia, de alegria e não podemos deixar o romantismo de fora, que é uma das partes da apresentação que mais gosto de fazer. Vai ser bom demais”, adianta Joelma, em entrevista ao POPULAR.

O repertório é repleto de músicas sobre superação, boa parte delas já presentes no primeiro CD solo de Joelma, como #Partiu, Game Over, Não Teve Amor (faixa que tem Marília Mendonça como uma das compositoras), Chora Não, Coração e Amor Novo. No show, a loira também não deixa sucessos do Calypso de fora, como A Lua Me Traiu, Pra Me Conquistar, Dançando Calypso, Dudu e Temporal.

O projeto foi gravado em São Paulo, em novembro de 2016, e contou com participações de Ivete Sangalo e de Solange Almeida. Com o DVD, Joelma ganhou o troféu de melhor show, na edição 2017 do Prêmio Multishow de Música Brasileira, desbancando nomes como Anitta, Luan Santana, Simone & Simaria e Thiaguinho. No ano, ela também fez duas turnês internacionais, na África e em Portugal.

A cantora fez uma retrospectiva do momento atual da carreira. “Não tenho que reclamar. Consegui colocar três músicas na boca da galera e estou me mantendo no mercado porque é difícil fazer sucesso e ainda mais complicado permanecer na cena. Foi um ano positivo. Tenho aprendido muito, principalmente com os erros”, comenta.