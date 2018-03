No mês de aniversário, “Ludovica” conta histórias de mulheres de destaque

Neste mês de março, a publicação multiplataforma Ludovica está comemorando três anos em grande estilo. Em 36 edições da versão impressa, foram muitas histórias contadas. No mês em que se comemora o Dia da Mulher, a edição que circula neste domingo é dedicada àquelas que sabem do seu valor no trabalho, na vida da família e dos amigos.

A publicação traz ainda informações sobre as principais tecnologias da odontologia estética, como novidades para um clareamento sem dor. A moda também está sempre nas páginas da revista em editorial com três modelos e looks cheios de glamour. No caderno Nós e a Balança, Ludovica apresenta os perigos da obesidade, mas também lembra que o sobrepeso não é, necessariamente, um indicativo de saúde em risco e que muitas mulheres vivem muito bem com seu corpo “fora dos padrões”.

O assédio sexual foi o tema escolhido para a reportagem especial, com histórias de mulheres que foram assediadas e não tiveram seus limites e vontades respeitados. A revista é uma publicação mensal do Grupo Jaime Câmara, com assuntos de interesse do público feminino, também disponíveis no site www.ludovica.com.br.