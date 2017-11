No guarda-roupa deles

O quesito pudor saiu da lista de tendências para que a transparência como meio de expressão tomasse os desfiles da 44ª edição da São Paulo Fashion Week, em agosto deste ano. Com alfaiataria urbana e pegada futurista, o estilista João Pimenta parecia à frente do seu tempo colocando na passarela, três anos antes, modelos masculinos vestidos de transparência. Nessa última edição do evento, ele misturou a tendência com renda e uma variedade de fivelas. Além das peças com fluidez, misturas de texturas, contrastes de elementos, suavidade nos tons, leveza nas cores e a volta do verniz chamaram atenção. Ao longo do evento, as tramas abertas também foram vistas repetidas vezes na passarela.

Fendas, recortes e transparências também apareceram nos desfiles de marcas como Animale, que trouxe vestidos que lembram camisolas; Reinaldo Lourenço, com o mostra-esconde de forma sutil e usável; Giuliana Romanno, que misturou o transparente com recorte em triângulo; e Alexandre Herchcovitch, com suas meias tipo arrastão.

Nas passarelas goianas

De São Paulo para Goiás, a coleção do estilista João Rosa seguiu o movimento dos tecidos leves, como tules e telas. Apresentados durante o Goiânia Fashion Week 2017 na semana passada, os modelos vestiam corpos masculinos e femininos que desfilaram bem à vontade. “Enquanto algumas pessoas usam a transparência como peça principal da combinação, outras preferem colocá-la como complemento. Tudo depende da personalidade de quem vai vestir. O mais legal é manter essa brincadeira de mostra-esconde.”

Para ele, a transparência flerta com a autoconfiança e pode ser usada em qualquer ocasião. Para ambientes mais informais, combinar elementos básicos do guarda-roupa, como calça jeans, moletom e camisetas branca, para quebrar o exagero festivo da transparência, é uma boa opção. “O mais importante é usar a tendência a seu favor, escolhendo a região que mais gosta do corpo para ficar em evidência”, explica o estilista, que trabalha com o tecido buscando mesclar delicadeza e ousadia.