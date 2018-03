No Dia Internacional da Mulher, modelos mostram dados sobre violência em concurso de beleza

Um ensaio fotográfico com dados alertando para a violência contra a mulher no Brasil foi a ação escolhida pelo concurso Belezas do Brasil para protestar durante o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira (8). O projeto foi guiado pelo Ato Público realizado pela ONG Rio de Paz, com o slogan "Dia da Mulher, dia de Reflexão".

“Assim como no ato original, a mão vermelha, no rosto das meninas, representa a violência sofrida, que ao mesmo tempo é coagida, silenciada de várias formas. O Brasil é o quinto país no ranking mundial de feminicídio. Não há o que comemorar, há muito que se refletir, os dados são alarmantes”, comentou Elaine Cristina, diretora do concurso.

O concurso será realizado em julho, em São Paulo, e deve eleger seis representantes para competições internacionais.