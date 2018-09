Magazine No Dia da Cachaça, aprenda a fazer uma Caipirinha de Manjericão e um drink de Maracujá com Gengibre O mixologista William Bonner ensina suas "receitas" deliciosas e tropicais

Dia 13 de setembro é o dia do ano separado para celebrar um dos símbolos nacionais do Brasil: a cachaça. Com história quase tão longa quanto a do país, a bebida é versátil na hora d...