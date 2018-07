Magazine No centenário de Nelson Mandela, editora lança coletânea de cartas escritas pelo ativista na prisão Madiba esteve preso por mais de duas décadas

“Ao lidar com pessoas, sejam elas amigas ou inimigas, você deve sempre ser educada e amável”, escreveu Nelson Mandela, em uma das inúmeras cartas enviadas a esposa, Winnie Madikizele, no período em que esteve preso, entre 1962 e 1990. Ao todo, o ativista e ex-presidente da África do Sul ficou 27 anos encarcerado. O intervalo é o recorte do livro Cartas da ...