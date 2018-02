No carnaval, mas longe da folia

Não é todo mundo que morre de amores pelo agito de carnaval, mas mesmo assim não deixa de aproveitar o tempo livro do feriado. Ao invés de sair em blocos pelas ruas ou de pegar a estrada, muita gente prefere ficar em casa assistindo à série favorita ou curtir programas que passem longe dos foliões, como uma visita a uma exposição de arte ou fazer um giro gastronômico. Em Goiânia, não faltam opções para aproveitar os dias de folga, como um passeio pela mostra sobre a obra do frei Nazareno Confaloni, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), ou de recarregar as baterias em programas mais calmos, como spas. Os fãs de cinema também têm uma programação especial com o início da 11ª Mostra O Amor, a Morte e As Paixões, com mais de 100 títulos em exibição no Shopping Bougainville (confira a programação nas páginas M4 e M5). O POPULAR preparou um roteiro para quem não gosta da folia. Confira.

Bloco dos roqueiros - Para quem não é fã de frevo, samba, axé ou marchinha, não precisa se preocupar. Goiânia tem rock no feriado de carnaval. Logo no primeiro dia de folia, amanhã, tem show com a banda 4 Estações, cover de Legião Urbana, no palco do Bolshoi Pub. O grupo lembrará clássicos como Será, Tempo Perdido e Que País É Esse? A casa abre às 21 horas e os ingressos custam R$ 50 (bilheteria). Rua T-53 com T-2, Setor Bueno. Mais uma opção é a apresentação do Clube Retrô, que faz releituras de sucessos do pop rock dos anos 1960 a 1990, amanhã, a partir das 21 horas, no Taberna Music Pub. O conjunto é conhecido pelos shows animados e cheios de energia. Ingressos: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, Setor Bela Vista. Outro destaque é o tradicional Grito Goiânia, que ocupa de sexta até segunda-feira, em horários diferenciados, a Roxy, o Cafofo, o Complexo e A Toca Coletiva. Entre as atrações, estão os brasilienses do Lupa e os goianos do Rollin Chamas e do Components. Ingressos: entre R$ 10 e R$ 30.